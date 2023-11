(Di domenica 26 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACome seguirediCup in tv e streaming Buongiorno e bentrovati allatestuale delincontro divalido per la finale dellaCup 2023 di tennis traed, competizione per Nazioni riservata alle formazioni maschili di scena a Malaga, in Spagna, giunta all’ultimo atto. Dopo la vittoria di venerdì dell’sulla Finlandia per 2-0, ieri è giunta quella dell’per 2-1 sulla Serbia nella seconda semifinale: oggi ad aprire le danze sarà la sfida tra i numeri 2 delle selezioni. L’potrebbe schierare uno tra Matteo ...

Mauro Aprile Zanetti, tech evangelist a San Francisco: "Non si fa rivoluzione tecnologica senza umanesimo"

... tra cui il- drama, Nel niente sotto i sole ); ha lavorato ella comunicazione e PR ... A Milano, a Roma, in generale innon rientravo nelle categorie. Poi mia moglie, Eva (la mia Beshert) mi ...

LIVE Coppa Davis, l'Italia è in finale contro l'Australia! Il punto decisivo sulla Serbia è di Sinner e Sonego in doppio La Gazzetta dello Sport

Italia in finale di Davis dopo 25 anni! Serbia ko Sky Sport

LIVE Italia-Australia, Coppa Davis in DIRETTA: Arnaldi nel primo singolare o jolly Sonego

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire Italia-Australia di Davis Cup in tv e streaming Buongiorno e bentrovati alla diretta live testuale del primo incontro di singolare valido per la ...

Jannik Sinner porta gli azzurri in finale di Coppa Davis: dove e quando vedere Italia-Australia

CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Solida seconda, in rete la risposta di Djokovic. Seconda di servizio. 30-15 Sinner non chiude a rete e subito Djokovic a segno con una comoda volée. 30-0 Po ...