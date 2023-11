LIVE F1 | GP Abu Dhabi 2023 in DIRETTA | Verstappen vince davanti a Leclerc | Ferrari terza nella costruttori

Leggi su oasport

(Di domenica 26 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.36 Peccato per lache chiude inposizione della classifica: la Rossa non è riuscita a recuperare quattro punti alla Mercedes, troppo deficitaria la posizione di partenza di Sainz. 15.34 Questa la classifica: 1 MaxRed Bull RacingLEADER 22 Charles+17.993 2 3 George RUSSELL Mercedes+20.328 2 4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+21.453 2 5 Lando NORRIS McLaren+24.284 2 6 Oscar PIASTRI McLaren+31.487 2 7 Fernando ALONSO Aston Martin+39.512 2 8 Yuki TSUNODA AlphaTauri+43.088 1 9 Lewis HAMILTON Mercedes+44.424 2 10 Lance STROLL Aston Martin+55.632 2 11 Daniel RICCIARDO AlphaTauri+56.229 2 12 Esteban OCON Alpine+66.373 1 13 Pierre GASLY Alpine+70.360 2 14 Alexander ...