LIVE F1 | GP Abu Dhabi 2023 in DIRETTA | Verstappen torna davanti | Leclerc insegue

Leggi su oasport

(Di domenica 26 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA31/58 A sua volta Russell si sta difendendo su Norris: sempre intorno ai due secondi il distacco. 30/58 Ferrari che sarebbe in terza posizione nella classifica costruttori: Sainz è quattordicesimo e sempre fuori dalla zona punti. La Rossa deve recuperare quattro punti alla Mercedes e in questo momento ne sta perdendo uno. 29/58si sta difendendo bene su Russell: distacco congelato a 1?5. 28/58 Passa Sergio Perez su Oscar Piastri: il messicano della Red Bull è quinto. 27/58 Perez sta attaccando Piastri: il messicano in questo momento è molto vicino. 26/58 Tsunoda sorpassa il compagno Ricciardo per la nona posizione. Sainz in questo momento resta sedicesimo. 25/58 Bel sorpasso di Hamilton su Ricciardo che vale l’ottava posizione. Adesso la Mercedes raccoglierebbe 19 punti, uno in più ...