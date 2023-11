LIVE F1 | GP Abu Dhabi 2023 in DIRETTA | Verstappen in testa davanti a Leclerc | Sainz decimo

Leggi su oasport

(Di domenica 26 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA52/58 Nel campionato piloti invecebalzerebbe in un colpo solo dal settimo al quarto posto. 51/58 Cinque secondi di penalità per Perez dopo il contatto con Norris. 50/58 Ferrari che rimbalzerebbe nuovamente al terzo posto dietro alla Mercedes: in questo momento il Cavallino Rampante recupererebbe solo due punti dei quattro di ritardo. 49/58 Questa la classifica attuale: 1 MaxRed Bull RacingLEADER 22 CharlesFerrari+8.668 2 3 George RUSSELL Mercedes+11.828 2 4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+15.368 2 5 Lando NORRIS McLaren+17.915 2 6 Oscar PIASTRI McLaren+25.116 2 7 Yuki TSUNODA AlphaTauri+26.953 1 8 Fernando ALONSO Aston Martin+31.352 2 9 Lewis HAMILTON Mercedes+35.010 210 CarlosFerrari+39.474 1 11 Esteban OCON ...