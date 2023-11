LIVE F1 | GP Abu Dhabi 2023 in DIRETTA | si fermano Leclerc e Verstappen | Sainz in rimonta

Leggi su oasport

(Di domenica 26 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21/58 Adessoè a tiro su Stroll per la seconda posizione.passain rettilineo per la quarta posizione. 21/58 Stint lunghissimo per Tsunoda con gomma media: il giapponese è ancora leader del Gran Premio. 20/58 Questa la classifica prima delle ultime soste: 1 Yuki TSUNODA AlphaTauriLEADER 1 2 Lance STROLL Aston Martin+5.024 13 CarlosFerrari+7.094 1 4 MaxRed Bull Racing+8.373 15 CharlesFerrari+10.560 1 6 George RUSSELL Mercedes+12.165 1 7 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+14.026 1 8 Lando NORRIS McLaren+15.340 1 9 Oscar PIASTRI McLaren+16.039 1 10 Fernando ALONSO Aston Martin+16.701 1 11 Daniel RICCIARDO AlphaTauri+20.110 1 12 Sergio PEREZ Red Bull Racing+20.934 1 13 ...