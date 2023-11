LIVE F1 | GP Abu Dhabi 2023 in DIRETTA | pochi attimi alla partenza

Leggi su oasport

(Di domenica 26 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.02 Scuderia per Sainz che mira ad avere pista libera dopo i pit stop davanti: questo può agevolare la rimonta. 14.01 Comincia il giro di formazione. 13.59 Sainz partirà con gomma bianca per fare un primo stint più lungo, mentre Leclerc e tutti coloro che sono davanti con gomma gi. 13.56 Questa invece la classifica costruttori: 1 RED BULL RACING HONDA RBPT 822 2 MERCEDES 3923 FERRARI 388 4 MCLAREN MERCEDES 284 5 ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 273 6 ALPINE RENAULT 120 7 WILLIAMS MERCEDES 28 8 ALPHATAURI HONDA RBPT 21 9 ALFA ROMEO FERRARI 16 10 HAAS FERRARI 12 13.52 Questa la classifica mondiale prima dell’ultima gara: Max Verstappen NED RED BULL RACING HONDA RBPT 549 Sergio Perez MEX RED BULL RACING HONDA RBPT 273 Lewis Hamilton GBR MERCEDES 232 Carlos Sainz ESP FERRARI 200 Fernando Alonso ...