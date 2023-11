LIVE F1 | GP Abu Dhabi 2023 in DIRETTA | alle 14 00 la gara | Leclerc insidia Verstappen dalla prima fila

Leggi su oasport

13.36 Il circuito di Yas Marina per la Ferrari è una sorta di bestia nera: mai la Rossa ha vinto su questa pista in ben 14 edizioni, né centrato una volta la pole position. 13.32 Non sarà semplice per la Rossa agguantare questa seconda piazza: se Charlespartiràseconda, Carlos Sainz scatterà solosedicesima casella, dietroMercedes di Russell (quarto) e Hamilton (undicesimo). 13.28 In palio c'è soprattutto il secondo posto nella classifica costruttori, con la Ferrari che ha la possibilità di superare la Mercedes, essendo solo a quattro punti di distanza. 13.24 Siamo giunti all'ultimadi una stagione intensa e avvolgente: a Yas Marina non sono in palio i titoli mondiali, ...