LIVE Biathlon | Individuale maschile Oestersund in DIRETTA | si parte! Azzurri per stupire | Johannes Boe favorito

(Di domenica 26 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELL’FEMMINILE DIDALLE 11.20 14:34 Con i pettorali alti ci sarà da tenere d’occhio soprattuttoKuehn con il 73 e Eric Perrot con il 76. Nel mentre è appena partito Christiansen, che in una kermesse estiva ha letteralmente impressionato per la facilità con cui ha dominato gli avversari. 14:32 Sono in 104 in tutti i biathleti al via; dopo il canadese Christian Gow parte Sebastan Samuelsson, con lo svedese che fornirà subito un riscontro interessante con Jacquelin. 14:31 PARTITA L’! Buon divertimento e buona tutti! 14:29 Il giro è quello da quattro chilometri, selettivo ma non proibitivo. Jacquelin ...