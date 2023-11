LIVE Biathlon | Individuale maschile Oestersund in DIRETTA | gara apertissima ricca di errori L’Italia sogna con Hofer | 18 20 per Giacomel e 4 errori per un positivo Bionaz

Leggi su oasport

(Di domenica 26 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELL’FEMMINILE DIDALLE 11.20 15:38 Zeni dopo il secondo poligono si trova in 43° posizione con il 9/10. Mentre Stroemsheim ha sbagliato il ventesimo bersaglio che poteva forse voler dire vittoria, il norvegese dopo quattro serie è sesto con lo stesso tempo di. 15:37 PECCATO! Un errore sul secondo bersaglio per il carabiniere al rientro in Coppa del Mondo,dopo tre serie rimane comunque in lotta per qualcosa di importante essendo 10° a 1’07” dalla testa ma molti di quelli che lo precedono hanno sbagliato nell’ultima serie. 15:36 Terzo poligono di, forza Lukas! 15:35 Johannes Boe è dietro a Strelow! Il norvegese non è quello dominante ...