LIVE Biathlon | Individuale maschile Oestersund in DIRETTA | fioccano gli errori | 9 10 per Bionaz e Giacomel in una gara molto aperta

(Di domenica 26 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELL’FEMMINILE DIDALLE 11.20 15:05 Continua laperfetta al poligono di Eder, il più anziano del circuito. L’austriaco con il 15/15 può sognare in grande visto l’andamento della. 15:04 Nelin pulito in piedi e di colloca sui temi di Ponsiluoma alle spalle didi 6? dopo due poligoni. 15:03 Dopo il primo poligono si inserisce in seconda posizione il tedesco Nawrath, parte intanto anche il terzo italiano, Braunhofer. 15:02 Terzo errore dellaper Samuelsson, che sbaglia anche a terra. Mentre Johannes Boe trova lo zero in piedi con un poligono devastante e paga 19? da Rastorgujevs. 15:00 POLIGONO PULITO PER ...