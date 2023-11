LIVE Biathlon | Individuale maschile Oestersund in DIRETTA | doppietta tedesca | vince Rees su Strelow Terzo Johannes Boe | l’Italia sogna fino all’ultimo poligono con Hofer | Bionaz e Giacomel

Leggi su oasport

(Di domenica 26 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELL’FEMMINILE DIDALLE 11.20 16:11 A chiudere la top-10 troviamo in nona e decima piazza il tedesco Doll (2 +56?) e il francese Emilien Claude, uno dei due atleti ad aver trovato il 20/20 e primo transalpino al traguardo. 16:09 Ottava piazza per il primo italiano, il trentino Tommaso. Il classe 2000 ha mostrato di essere in palla in questo avvio e con il suo 18/20 ha un ritardo di 47? dalla prima posizione. 16:07 Continuando a scorrere la classifica in sesta posizione c’è il norvegese Stroemsheim, che ha sbagliato solo il ventesimo bersaglio e paga un ritardo di 39? dalla testa. E’ 7° lo svedese Samuelsson che con 3 errori e il miglior tempo sugli sci ha un distacco da ...