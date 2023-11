LIVE Biathlon | Individuale femminile Oestersund in DIRETTA | Lisa Vittozzi magistrale! Vittoria fenomenale con un decimo di vantaggio su Preuss!

LIVE Biathlon - Individuale femminile Oestersund in DIRETTA : Lisa Vittozzi vede la vittoria - ma occhio ad una tedesca!

LIVE Biathlon - Individuale femminile Oestersund in DIRETTA : Vittozzi un errore dopo tre serie si gioca il podio

LIVE Biathlon - Individuale femminile Oestersund in DIRETTA : Braisaz scatenata - Vittozzi e Wierer trovano lo zero al primo poligono

LIVE Biathlon - Individuale femminile Oestersund in DIRETTA : inizia la gara! Subito in pista le big - attesa per Vittozzi e Wierer