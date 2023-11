LIVE Arnaldi-Popyrin | Italia-Australia 0-0 Coppa Davis in DIRETTA | Arnaldi per il cruciale primo singolare

(Di domenica 26 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-DE MINAUR, SECONDOCome seguirediCup in tv e streaming 15:07 Buon pomeriggio e ben ritrovati nellascritta deldella finale diCup 2023 traed. I capitani hanno da poco ufficializzato le scelte, si partirà con Matteocontro Alexei. Squadre in campo dalle 16.00. Buongiorno e bentrovati alla...

LIVE Sinner-Griekspoor - Italia-Olanda 0-1 Coppa Davis in DIRETTA : sconfitta al fiele per Arnaldi - ci affidiamo al n.4 del mondo

Sinner diretta tennis: Coppa Davis, Italia - Australia finale LIVE

In campo non ci sono più Panatta e Bertolucci (oggi eccellenti voci del tennis televisivo), Pietrangeli e Barazzutti ma Sinner , Sonego, Musetti,e Bolelli. Ragazzi che oggi possono ...

LIVE Italia-Australia: alle 16 Arnaldi-Popyrin, poi Sinner-De Minaur. Sonego in doppio La Gazzetta dello Sport

LIVE Italia-Australia, Coppa Davis in DIRETTA: Arnaldi nel primo singolare o toccherà a Sonego OA Sport

Finale Coppa Davis live dalle 16, come funziona e chi gioca

Italia contro Australia per la storia: il risultato in diretta. Sinner sfida De Minaur, Volandri deve ancora scegliere il nodo del secondo singolarista. Per il doppio Sonego in pole. Dove vedere i mat ...

LIVE Italia-Australia: alle 16 Arnaldi-Popyrin, poi Sinner-De Minaur. Sonego in doppio

La Coppa Davis è stata vinta 32 volte dagli Stati Uniti, 28 dall'Australia, 10 dalla Gran Bretagna. Un trionfo per l'Italia, nel 1976. Il bilancio degli scontri diretti tra Arnaldi e Popyrin è ...