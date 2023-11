LIVE Arnaldi-Popyrin 7-5 | 2-6 | 3-2 | Italia-Australia 0-0 Coppa Davis in DIRETTA | l’azzurro lotta con i denti

(Di domenica 26 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-DE MINAUR, SECONDO SINGOLARESiamo a un’ora e 58 minuti di partita. 3-2 Spinge di dirittoe va a segno con un lungolinea. Intanto è importante tenere la battuta, in attesa che possa profilarsi un’occasione. 40-30 Uno dei rari servizi vincenti di. 30-30 Lungo di un soffio il back difensivo di. 15-30 Brutto errore di rovescio di. Purtroppo senza servizio è troppo complicato su questa superficie. 15-15 Accelera di diritto lungolinea, lungo il recupero dell’avversario. 0-15 Risposta vincente di, che ora spinge ...

Coppa Davis LIVE: Italia - Australia per l'Insalatiera. Arnaldi vince il primo set contro Popyrin

16.24 " Nessun problema per chi è alla battuta nei primi tre giochi, 2 - 1. Intanto, a Valencia, Fabio Fognini fa suo il Challenger 100 battendo in una rara finale tra ex top 10 Bautista Agut.

L'Italia a caccia della storia. Con la vittoria contro la Serbia di Djokovic, gli azzurri conquistano la finale di Coppa Davis 25 anni dopo l'ultima volta. Nell'ultimo atto, ...

Matteo Arnaldi si porta a casa il primo set contro Popyrin per 7-5

Nel primo singolare della sfida tra Italia e Australia, l'azzurro, tra alti e bassi, riesce a contrastare l'australiano e ottenere il primo parziale. Il video del game vincente ...