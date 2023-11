LIVE Arnaldi-Popyrin 7-5 | 2-5 | Italia-Australia 0-0 Coppa Davis in DIRETTA | l’australiano serve per il set

(Di domenica 26 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-DE MINAUR, SECONDO SINGOLARE40-30 Ace esterno. 30-30 Risposta vincente di diritto di, giocata con rabbia. 30-15 Lunga la risposta di diritto di. 15-15accelera di diritto e costringe l’avversario all’errore. 15-0&volley dell’no, che chiude con la volée di rovescio. 2-5colpisce il nastro, poi palla corta vincente dell’azzurro. A-40 Lunga l’accelerazione di diritto di. 40-40 Servizio vincente. 30-40 Back di rovescio diche mette in difficoltà ...

LIVE Arnaldi-Popyrin 5-4 - Italia-Australia 0-0 Coppa Davis in DIRETTA : fioccano gli errori

16.24 " Nessun problema per chi è alla battuta nei primi tre giochi, 2 - 1. Intanto, a Valencia, Fabio Fognini fa suo il Challenger 100 battendo in una rara finale tra ex top 10 Bautista Agut.

L'Italia a caccia della storia. Con la vittoria contro la Serbia di Djokovic, gli azzurri conquistano la finale di Coppa Davis 25 anni dopo l'ultima volta. Nell'ultimo atto, ...

