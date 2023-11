LIVE Arnaldi-Popyrin 7-5 | 1-4 | Italia-Australia 0-0 Coppa Davis in DIRETTA | l’azzurro è sotto di 2 set

Leggi su oasport

(Di domenica 26 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-DE MINAUR, SECONDO SINGOLARE1-4 Servizio e diritto del. Ma è sempre dietro di due break. 40-30 Attacca di diritto, in rete il rovescio dell’avversario. 30-30 Ennesimo doppio fallo. 30-15 Servizio vincente al centro. 15-15 Seconda debolissima,a segno con il rovescio incrociato. 44% di prime in campo per. 15-0 Esce il back in avanzamento di. 4-0 Ace al centro. Ormaideve iniziare a spostare l’attenzione sul terzo set. A-40 Serve&volley di. L’no non sta ...