L’Italtuffi all’International Diving Meet | dal 1 al 3 dicembre parte la stagione verso Parigi

(Di domenica 26 novembre 2023) Roma – Torna la Nazionale dei Tuffi dei Fenomeni, in gara. A quattro mesi dalle medaglie vinte ai Mondiali di Fukuoka (due splendidi bronzi), l’Italia si prepara per il prossimo International(ex Grand Prix) in programma a Madrid dall’1 al 3. Una tappa di questo circuito arriverà in Italia dal 28 al 30 giugno (data provvisoria) a Bolzano. E come fa sapere la nota di federnuoto.it ‘ finalmente si dovrebbe tornare a gareggiare all’aperto nella piscina del Lido’. Ladei tuffi culminerà con le Olimpiadi di2024, ma prima ancora ecco i Mondiali di Doha a febbraio. Di seguito i convocati, le interviste e il programma delle gare (federnuoto.it) La Nazionale di tuffi si presenterà a Madrid con gli stessi elementi che hanno fatto faville in Giappone, ad eccezione di Chiara ...