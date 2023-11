L’Italia vince la Coppa Davis | Arnaldi e Sinner schiantano l’Australia in finale – I video

Leggi su open.online

(Di domenica 26 novembre 2023) Matteol’ha apparecchiata, Jannikl’ha chiusa: a Malagalacontro, 47 anni dopo l’unico successo in Cile. Otto le finali nella storia dell’Italtennis, due (ora) i successi e il rimpianto per quella persa nel 1998 a Milano con l’infortunio di Gaudenzi contro la Svezia. Ma in Spagna, dopo aver eliminato la Serbia di Novak Djokovic in semi, sono gli azzurri a mettere le mani sulla “insalatiera”, contro una Australia che ne conta 28 nel suo palmares. Dopo lo spavento per il primo singolare di giornata, con Matteocostretto agli straordinari per riuscire a liquidare Popyrin in tre set (7-5, 6-2, 7-5), in campo scendecontro il numero 12 al mondo, ...