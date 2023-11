L' Italia la vince così | rivivi il momento del trionfo azzurro

(Di domenica 26 novembre 2023) L'torna sul tetto del mondo battendo l'Australia in finale di Coppa Davis. Decisiva la vittoria di Sinner su De Minaur: ecco l'ultimo punto della partita che ha regalato il titolo agli ...

L'Italia vince la Coppa Davis: immenso Sinner, è la seconda della storia dopo 47 anni

KILLINGTON - Vince Shiffrin, Rossetti quinta, finalmente uno squillo azzurro in slalom

Mikaela Shiffrin ha vinto lo slalom di Killington e l'Italia finalmente mette a segno un ottimo piazzamento, merito di Marta Rossetti.

Roma, 26 nov. (askanews) - L'Italia torna a vincere la coppa Davis dopo 47 anni. Allora era in Cile con Pietrangeli capitano non giocatore, ...