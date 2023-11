L’Italia ha vinto la Coppa Davis Sinner enorme Bagnaia campione del mondo Tennis e motociclismo | trionfi in Spagna

Leggi su noinotizie

(Di domenica 26 novembre 2023) La domenica deiitaliani inè iniziata in motogp. Francescosu Ducatidelper il secondo anno consecutivo (foto accanto tratta da tweet di Pecco). Da Valencia a Malaga per il. Finale Italia-Australia. Primo singolare, Arnaldi-Popyrin 2-1 (7-5 2-6 6-4). Secondo singolare,-De Minaur 2-0 (6-3 6-0)., venticinque anni dopo essere arrivata in finale, conquista ladopo quarantasette anni. Jannik, Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi, Lorenzo Musetti e Simone Bolelli, capitano non giocatore Filippo Volandri, i protagonisti del trionfo mondiale (foto home page tratta da tweet Fitp). Con un giocatore, ...