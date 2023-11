L’Interferenza di Vrillon | quella volta che parlammo con gli alieni

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 26 novembre 2023) 26 novembre 1977, ore 17:10. Un bambino britannico torna a casa da scuola e dopo aver posato cartella e cappotto, corre in salotto in attesa dell’inizio di una puntata dei Looney Tunes. Nel frattempo aspetta in piedi che finisca il telegiornale e che i suoi genitori gli cedino il posto sul divano; tanto mancano cinque minuti. Ma proprio in quel momento, inprecisa ora, la voce di Andrew Gardner viene offuscata da uno strano segnale, e sovrastata da una voce sconosciuta, intenta a lanciare un annuncio inaspettato. La misteriosa voce si presenta: èdi, rappresentante del Comando Galattico di Ashtar. No, non si tratta dell’ultima puntata di Doctor Who, e neanche di un romanzo fantascientifico. Questa storia è vera, e lo scenario descritto si è probabilmente verificato realmente. Questo avvenimento sconvolgente prese ...