L’incantevole leggerezza del ladro

(Di domenica 26 novembre 2023) Il vialetto è avvolto nell’oscurità. Non ci sono cani in giro, sarebbero già comparsi. Le case dei vicini riposano immobili come spettatori inconsapevoli di ciò che sta per accadere. Compatte nuvole grige celano la luna. I sistemi d’allarme, già esclusi dalla partita, lasciano la scena in un’atmosfera di quiete tesa. Ci sono tutte le condizioni per fare un lavoro impeccabile questa stasera. L’uomo vestito in nero si insinua nel giardino; non si reputa und’appartamenti bensì un evoluto professionista specializzato nell’alleggerire il fardello dei beni superflui delle famiglie agiate. Le serrature della villa non sono più un problema, grazie ai lunghi periodi di addestramento trascorsi con un valente “serraturiere” moldavo.; con la tecnica del “lock picking” per le serrature a doppia mappa si riesce facilmente ad entrare nelle case, bloccando il meccanismo con un ...