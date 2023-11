Liliana | l’ostetrica che ha fatto partorire una mamma nel traffico di Roma vestita da tanguera «Ho dovuto farla nascere a mani nude»

Leggi su open.online

(Di domenica 26 novembre 2023) Ieri, a Prati, neldi, una donna ha dato alla luce una bambina, ad appena 200 metri dalla Casa di cura Santa Famiglia di via dei Gracchi. «Sono arrivata trafelata nella casa di cura, non mi ero ancora cambiata. Poi ho avuto uno strano presentimento: sono scesa in strada e poco dopo ho sentito le grida che ho capito essere quelle della fase espulsiva del parto», raccontache seguiva lae ha guidato tutta l’operazione. Inizia così a Il Messaggero il racconto diCelestina Evangelista, 54 anni, che da 33 anni fabambini. La donna, arrivata davanti all’auto, si è tolta il cappotto e,da, «a», hala ...