Ligue 1 | il Nizza vince ancora Farioli respinge le critiche | “Gioco noioso? Abbiamo cuore | i tifosi fanno festa”

Leggi su sportface

(Di domenica 26 novembre 2023) Continua la marciante delin1, con l’1-0 ai danni del Tolosa che conferma il secondo posto a un solo punto dal Psg capolista. Irdi restano imbattuti dopo tredici giornate e l’allenatore Francescoal mittente lesecondo cui la sua è una “squadra noiosa”. “Noi vogliamo migliorare, ma poi a fine partita vedo iche– spiega il tecnico a Prime Video – Se avessimo unnon ci sarebbe questa atmosfera allo stadio, secondo me se non subiamo gol non significa che siamo noiosi. Significa chee voglia, i ragazzi stanno facendo qualcosa di incredibile.” SportFace.