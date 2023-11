Ligue 1 2023 2024 | il Nizza vince ancora Bene anche Lille e Brest

Leggi su sportface

(Di domenica 26 novembre 2023) La tredicesima giornata dellaporta in dote un’altra vittoria di misura per il, che regola 1-0 il Tolosa e rimane a un punto dal Psg capolista. Gli uomini di Francesco Farioli collezionano un altro clean sheet, confermandosi miglior difesa del campionato in barba alle critiche di chi accusa irdi di essere “noiosi”. Decisiva la rete di Moffi a inizio ripresa, con il Tolosa che invece rimane pericolosamente al quartultimo posto dopo aver raccolto appena due punti nelle ultime cinque partite giocate in campionato. Ben più rocambolesca la vittoria del Metz, che si è imposto per 3-2 in casa del Lorient al termine di un match dai molteplici cambi di fronte. Gli ospiti passano prima in vantaggio, poi sempre nel primo tempo subiscono la rimonta dei padroni di casa per il 2-1. ...