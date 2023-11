Liga | Rodrygo e Bellingham | Tris del Real Madrid

Leggi su calcionews24

(Di domenica 26 novembre 2023) Notte in vetta per ilinin attesa del Girona: contro il Cadice 3-0, con la doppietta die il solitoIlsi passa la notte in testa alla. La squadra di Ancelotti vince senza troppe difficoltà contro il Cadice per 3-0: a segnocon una doppietta e poi la rete del solito Jude. Domani tocca al Girona rispondere con la vittoria nella sfida con l’Athletic Bilbao, sesto in campionato. Nell’altro scontro del pomeriggio laSociedad, rivale dell’Inter in Champions League, ha vinto 2-1 contro il Siviglia: per i baschi a segno Sadiq e l’autogol di Dmitrovic, mentre per i campioni dell’Europa League ha fatto il gol En-Nesryi.