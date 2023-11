Liga 2023 24 | tris del Real Madrid | Cadice battuto e primo posto in classifica

Leggi su sportface

(Di domenica 26 novembre 2023) Torna momentaneamente in vetta il, che nel quattordicesimo turno disupera a domicilio ilper 3-0. A decidere l’incontro per la formazione di Carlo Ancelotti è la doppietta di Rodrygo, che sblocca l’incontro al 14? e fa 2-0 nella ripresa al minuto 64. Poco dopo arriva la solita rete di Jude Bellingham ad arrotondare il risultato, l’undicesima marcatura in dodici partite nel campionato spagnolo. Il successo consente alle merengues di superare di un punto il Girona, impegnato domani nel posticipo contro l’Athletic Bilbao. SportFace.