Liga 2023 2024 | l’Atletico Madrid batte il Maiorca grazie a Griezmann e aggancia il Barcellona

(Di domenica 26 novembre 2023) Inizio di stagione da incorniciare per Antoine, cheal suo nono gol in campionato regala la vittoria alnel match della quindicesima giornata dicontro il. Solamente Bellingham ha segnato di più de “Le Petit Diable”, autore del gol vittoria al 64? e sempre più protagonista nella squadra di Simeone, che si gode la seconda vittoria di fila e l’aggancio al. In virtù del passo falso dei catalani contro il Vallecano,li ha infatti raggiunti a quota 31 punti in classifica, e ha anche una partita da recuperare. Prosegue invece il momento da incubo per il, che non vince dal 16 settembre e resta pericolosamente sopra la zona ...