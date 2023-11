L’ex An Gasparri rischia dalla censura all’incompatibilità Il forzista dice di aver rispettato la legge ma dimentica gli obblighi previsti dal codice etico del Senato

Leggi su lanotiziagiornale

(Di domenica 26 novembre 2023) Davanti al terremoto mediatico causato dall’articolo de La Notizia e l’anticipazione dell’inchiesta di Report sul suo ruolo di presidente della Cyberealm srl, non dichiarato a Palazzo Madama, ilre Maurizionon si scompone. Come affermato ai microfoni della trasmissione di Sigfrido Ranucci con grande calma ha spiegato di nonmai avuto “nessun ruolo operativo” all’interno della società, aggiungendo che “laprevede che siano da indicare funzioni di amministratore o di sindaco. Io non sono né sindaco né svolgo funzioni di amministratore”. Insomma tutto risolto. Nient’affatto perché ilre non sembra dirla tutta. Effettivamente la, esattamente la 441 del 1982, gli dà ragione visto che all’articolo 2 si: “Una dichiarazione ...