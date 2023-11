Leasing sociale per le auto alle famiglie | l’ipotesi del Governo

Leggi su quifinanza

(Di domenica 26 novembre 2023) Un’elettrica o a basse emissioni acquistata dallo Stato e consegnata, con rate a partire da 75 euro: è l’idea sul tavolo delitaliano che starebbe pensando di importare dalla Francia il modello del, per permettere ai cittadini a basso reddito di cambiare la vecchia macchina. L’idea allo studio In Francia le domande per beneficiare della misura sono partite l’1 novembre e a gennaio ilMacron dovrebbe assegnarele prime vetture acquistate. Una formula sulla quale si è già focalizzato l’interesse dell’Italia, dove il ministero dei Trasporti, guidato dal vicepremier Matteo Salvini, il Mimit di Adolfo Urso e il dicastero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, che fa capo ...