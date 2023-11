Le pillole di Polly | recensione di “Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l’amico misteriosamente scomparso in Sud America”? di Antonio Manzini

Leggi su romadailynews

(Di domenica 26 novembre 2023) “L’Argentina? E m’hai detto n’prospero”! Questo deve aver pensato il vicequestore romano Rocco Schiavone quando Brizio gli ha comunicato che dovevano raggiungere immediatamente il paese sudno. Che poi, tutto sommato, Rocco ha capitolato senza nemmeno fare troppe storie alla richiesta del. Però, in cuor suo, a quel viaggio avrebbe preferito mille volte una lavata di capo di un’ora del P.M. Baldi, e per due buone ragioni. Come affrontare, si chiede infatti il nostro, ben quattordici ore di volo per arrivare in Argentina senza fumare, e per di più sorbendosi le occhiatacce sarcastiche di hostess belle ma poco compiacenti, che lo avrebbero sicuramente deriso per il suo nervosismo ai limiti dell’isteria? E poi, diciamocela tutta: tra le sue tante qualità, Rocco Schiavone non può certo vantare la propensione per le lingue. Infatti, riesce a ...