Le paure degli elettori sono sicurezza nazionale. Scrive Edward Lucas

(Di domenica 26 novembre 2023) L’ultima volta che il Cremlino ha attaccato la Finlandia ha usato carri armati e aerei da combattimento. Ottant’anni dopo, le basta un minibus. Le autorità russe hanno portato 55 richiedenti asilo dal valico di frontiera di Salla, ormai chiuso, all’ultimo posto di blocco rimasto aperto a Lotta, nell’estremo nord, vicino a Murmansk. Le immaginistrazianti: persone disperate provenienti da Somalia, Iraq e Siria bloccate a temperature sotto lo zero, a poche centinaia di metri da uno dei Paesi più sicuri e meglio gestiti del mondo. Ma la trama è cinica. La Russia (e la sua colonia Bielorussia) li usa come pedine umane in una partita geopolitica che da anni gioca contro la Finlandia, la Norvegia, gli Stati baltici e la Polonia. L’obiettivo è innanzitutto quello di far apparire questi Paesi crudeli e ipocriti per aver respinto persone la cui richiesta di asilo, per ...