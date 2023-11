Le nuova vita delle foglie morte

(Di domenica 26 novembre 2023) D'autunno la loro rimozione dalle strade per motivi pratici e di sicurezza fa spesso dimenticare quanto siano utili per rigenerare il terreno

Fondazione Cariplo : nuova governance avvia mandato con oltre 150 mln per attività 2024

Fondazione Cariplo : nuova governance avvia mandato con oltre 150 mln per attività 2024

Il format non cambia - ma ci sono alcune novità - tra cui la nuova coach Arisa

'Io - in trappola come Giulia'. Dalla stretta al collo alla nuova vita - storia di una donna che ce l'ha fatta

Potrà davvero retrocedere il City United, nuova vita La Gazzetta dello Sport

Handanovic inizia una nuova vita: studierà da allenatore, nel suo futuro c'è ancora l'Inter Calciomercato.com

Brand Umbria, nuova gara da un milione e mezzo per la promozione turistica

Una nuova gara di affidamento dei servizi per la progettazione e gestione della strategia d’immagine del brand Umbria del valore di un milione e mezzo di euro. La Regione ha pubblicato l’avviso finali ...

Montopoli, la casa dove un tempo viveva un mafioso diventa rifugio per donne e bambini maltrattati

Montopoli (Pisa), 26 novembre 2023 – Per anni, fino al 2015, rifugio di un mafioso e della sua famiglia ora diventa Casa-rifugio per donne e minori maltrattati. Una nuova vita per la dimora che potrà ...