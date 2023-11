Le nostre chiese? Ora li vogliono gli arabi | un caso sconcertante a Siena

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 26 novembre 2023) Quando il longobardo Warnifredo - castaldo (cioè amministratore per conto del re) stanziato a- nel 730 fece costruire il Monastero di Sant'Eugenio dotandolo di 10mila metri quadrati di esterno, tra terre e possedimenti circostanti, mai avrebbe pensato che quell'abbazia sorta sulle colline senesi, a 10 km dalla futura Piazza del Campo, sarebbe durata 1293 anni sopravvivendo a guerre e distruzioni, carestie e pandemie. Milleduecentonovantatre annidi storia, cultura, religione che ora, però, rischiano di andarsene in un attimo, puff. Già, perché lo straordinario castello - due chiostri più una chiesa, tre piani per un totale di 6.200 metri quadrati -, considerato il Monastero più antico della Toscana e schedato nel catalogo dei Beni culturali, architettonici e paesaggistici della Soprintendenza alle Belle arti delle province di, Arezzo e ...