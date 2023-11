Lazio, rinnovo di Zaccagni in stand - by: ci pensa la Juve

Commenta per primo La Juventus guarda al futuro . Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i bianconeri stanno pensando a Mattia Zaccagni : l'esterno d'attacco dellaè uno dei pallini del ds Giuntoli e, visto il contratto in scadenza nel 2025, ci può essere un assalto in estate da parte del club bianconero, specialmente se l'azzurro non dovesse rinnovare il ...

Felipe Anderson accetta l'offerta della Lazio: ecco quanto guadagnerà col rinnovo Lazio News 24

Lazio, il futuro di Kamada è già da scrivere. Rinnovo in bilico, si muovono due club TUTTO mercato WEB

Serie A, Frosinone - Genoa 1-1: Monterisi all'ultimo respiro

SERIE A FROSINONE GENOA TABELLINO - Nel match valido per la 13^ giornata di Serie A Frosinone - Genoa, Monterisi all'ultimo respiro ...

Lazio Women - Chievo 4-0, le biancocelesti calano il poker

LAZIO WOMEN CHIEVO TABELLINO - La Lazio Women batte il Chievo 4-0 grazie alle reti di Castiello, Gomes, Mancuso e Palombi.