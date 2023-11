Lazio | Cataldi | «L’arbitro ha avuto poca personalità | in Serie A non può succedere»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 26 novembre 2023) Danilo, centrocampista della, si lamenta ancora dopo la sconfitta dei biancocelesti contro la Salernitana Da Sky Sport arrivano nuove dichiarazioni del centrocampista dellaDanilodopo il ko per 2-1 a Salerno. LE PAROLE – «Cosa succede? Non lo so, domanda complicata. Questa squadra non può stare in questa posizione in classifica, lo sappiamo tutti. Non può fare queste prestazioni. Anche se nel primo tempo, bene o male, penso che la squadra abbia fatto una partita tosta. Eravamo riusciti a sbloccarla, ma nel secondo tempo non siamo stati come dovevamo essere. Troppo spesso ci capita di rientrare il secondo tempo e essere passivi. Questo, per come siamo, ci porta inevitabilmente a subire. Dobbiamo sicuramente fare un cambio di rotta altrimenti i nostri obiettivi si allontanano troppo. Un ...