Lazio allo sbando

(Di domenica 26 novembre 2023) ALtro che rimonta, la crisi d'identità e di gioco, dopo qualche timido segnale di risveglio, riesplode in un pomeriggio ventoso a Salerno. Contro l'ultima in classifica che non aveva mai vinto, arriva una sconfitta tanto sanguinosa quanto inattesa al termine di un'altra prestazione impalpabile di un gruppo. Sotto processo tutti, a cominciare da Sarri che ha presentato una squadra con i cerotti dopo due settimane di allenamento forsennato a Formello (stirati Casale e Romagnoli). Se poi aggiungiamo l'assenza per squalifica di Luis Alberto ecco spiegato il tracollo di Salerno che doveva essere la prima tappa della risalita. Esulta Pippo Inzaghi, lo spirito per potersi salvare c'è. Ma andiamo con ordine: Immobile su rigore apre la partita (fingenuo di Gyomber che poco dopo meriterebbe il secondo gi). ...