L’avvocato Compagno rinuncia a difesa di Turetta

Leggi su ilfogliettone

(Di domenica 26 novembre 2023) L'avvocato Emanuele, incaricato delladi Filippo, accusato dell'omicidio della 22enne Giulia Cecchettin di Vigonovo (Venezia), ha sollevato polemiche per le sue posizioni considerate misogine. La controversia si è intensificata quandohato ufficialmente al mandato venerdì pomeriggio, dichiarando di considerare concluso il suo incarico con l'arrivo diin Italia.ha comunicato di non accettare la nomina a difensore di fiducia, smentendo qualsiasi collegamento con le recenti polemiche sociali.Il legale ha dichiarato di aver proposto fin dall'inizio ai familiari la necessità di un difensore di fiducia e ha ribadito che le controversie sociali non hanno influito sulla sua decisione. Le polemiche erano esplose sui ...