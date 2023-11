L' aveva chiamato porco ed è stata punita Non leggete poesie | Anm | che imbarazzo

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 26 novembre 2023) L'Associazione nazionale magistrati, il sindacato delle toghe, invece del minuto di silenzio ha voluto aprire ieri mattina i lavori del Comitato direttivo con la lettura della poesia «L'ultima» dell'attivista peruviana Cristina Torres Caceres. Il sonetto, con i versi «se domani non torno», è diventato virale sui social essere stato rilanciato anche dalla sorella di Giulia Cecchettin. L'iniziativa, molto mediatica, stride però con l'agire dei magistrati nei confronti di chi si rende responsabile di violenze nei confronti delle donne. L'elenco dei casi in cui le denunce sono state “sottovalutate” con conseguenze tragiche è - purtroppo - lunghissimo. Senza dimenticare decisioni quanto mai sorprendenti come quella recentemente di liberare, perché incompatibile con il carcere, Dimitri Fricano che nel giugno 2017ucciso con ben 57 coltellate la fidanzata Erika Preti, ...