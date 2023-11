L’Argentina dice basta al peronismo Ha vinto Milei | l’anarcoliberista La reazione dell’odiato Papa Francesco

Leggi su nuovasocieta

(Di domenica 26 novembre 2023) Chissà com’è rimasto El loco quando ha interrotto i festeggiamenti per la clamorosa nomina a presidente delper rispondere alla telefonata con il saluto benevolo di. Quelda lui pubblicamente definito imbecille, rappresentante del maligno nella casa di Dio e sulla terra, gesuita con affinità con i comunisti assassini, con cui si è intrattenuto per otto minuti. Un atteggiamento quello del nuovo leader argentino che aveva creato non poche preoccupazioni sia al clero locale molto impegnato verso i poveri , sia alche aveva manifestato la volontà di tornare nel suo paese “alla fine del mondo”. La comunicazione telefonica si è conclusa, da quanto è trapelato, con l’invito diper una visita del pontefice. Un gesto che la...