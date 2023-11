Ladri scatenati a Ponte | tra colpi in un unico palazzo | ingente il bottino

Leggi su anteprima24

(Di domenica 26 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUna notte fredda non ha frenato iche hanno praticamente seminato il panico a, in particolare in undi via Grande Ufficiale Ocone dove hanno piazzato trefacendo visita ad appartamenti al primo, secondo e terzo piano. A cominciare dall’abitazione di una donna anziana: i malviventi approfittando dell’assenza della proprietaria si sono introdotti in casa portando via monili d’oro del valore da quantificare. Dal primo al secondo piano delil passo è breve: così i malfattori si sono introdotti in un nuovo appartamento della stabile, portando via lo stesso: oggetti d’oro Terzo piano e terzo colpo: questa volta la beffa è per un uomo (anche lui fuori casa al momento del furto) che rientrando a ...