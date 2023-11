“La violenza sulle donne riguarda noi uomini | prendiamoci le nostre responsabilità”

Leggi su luce.lanazione

(Di domenica 26 novembre 2023) La lotta alladeve essere combattuta con gli, lo ripetiamo in ogni contesto. Un esercizio necessario ma troppo spesso non praticato o poco dibattuto, se non a colpi di slogan o post sui social. Eppure, qualcosa nella società si sta muovendo nel verso giusto e a questo cambiamento in positivo contribuiscono anche loro, gli. L’associazione A Livorno, opera un’associazione, la LUI aps, nata nel 2010 e presentatasi ufficialmente al mondo il 25 novembre del 2011. Un’intuizione arrivata prima della Convenzione di Istanbul, entrata in vigore in Italia solo nell’agosto del 2014. L’associazione è un luogo aperto, orizzontale, capace di accogliere. Un’opportunità per tutti gliche vogliono confrontarsi sul proprio ruolo nella società. Per perseguire ...