La torsione a destra in Ue è rischiosa per l’Italia | i centristi sono l’antidoto Parla Danti

(Di domenica 26 novembre 2023) Il populismo riprende fiato, ma il campo per le forze centriste in vista delle Europee del 2024 non si restringe. Anzi, “i liberaldemocraticil’unica vera forza politica che si pone il tema del risveglio europeo a tutto campo”. A dirlo a Formiche.net è il vicepresidente di Renew Europe, Nicola, la vittoria di Wilders in Olanda che tipo di segnale ha lanciato in Ue? Dopo l’arretramento delle forze anti europee in Spagna ed in Polonia, in Olanda indubbiamente i sovranisti riprendono fiato. Questo sia per la percentuale raccolta da Wilders, che è anche un nemico del, sia per il rischio di instabilità che ha prodotto il risultato elettorale, con una frammentazione del quadro politico olandese. Voglio dire che la vittoria di Wilders porta con se un alto rischio di instabilità. L’avanzata delle ...