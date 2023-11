La stanza segreta di Michelangelo

Leggi su distantimaunite

(Di domenica 26 novembre 2023) Avete mail letto “Il Giardino Segreto”? E’ un classico e, da amante del genere negli anni ho scoperto di avere una particolare curiosità in tutto ciò che racchiude la parola segreto. In fondo, chi non ce l’ha? Quella che vi presento oggi è unaassolutamente da vedere: quella di, situata a Firenze, oggi aperta a tutti dopo quasi cinquant’anni dalla sua scoperta, nel 1975. Questo piccolo spazio, ricco di schizzi realizzati dacon carboncino e sanguigna, si trova nei cunicoli sotto le Cappelle Medicee.utilizzò questacome rifugio nel 1530, durante la persecuzione di Papa Clemente VII Medici, e qui praticò il disegno e la bozza. L’idea di un week end fuori porta anche se siamo in inverno è l’occasione per visitare tante ...