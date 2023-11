La Sirio Salerno ’92 prosegue la sua marcia | espugnata anche Castellammare

Leggi su anteprima24

(Di domenica 26 novembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiLa’92 resta imbattuta e porta a casa due puntidalla trasferta in casa del Basket Stabia alla quinta giornata del torneo di B femminile. Finisce 48-66 in favore delle granatine alla tendostruttura del Liceo Severi di: una buona prova, nonostante una Silatsa a mezzo servizio e l’indisponibilità ancora di Orchi, in panchina pro forma e attesa in gruppo la prossima settimana. Le atlete di coach Visnjic hanno però trovato un’avversaria che soprattutto nella prima metà di partita ha giocato a visto aperto. Equilibrato il primo quarto (10-14), al 20’ha solo abbozzato un allungo con un poco rassicurante +7 (25-32), tanto che alla ripresa del gioco le stabiesi – con una Fedele particolarmente ispirata (top scorer del match con 24 punti) – ...