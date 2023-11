La Roma vince ancora nel finale | 3-1 all' Udinese

Leggi su agi

(Di domenica 26 novembre 2023) AGI - La solitada 'di gara' trova gli ennesimi gol negli ultimi minuti e batte l'nella sfida valevole per la 13 giornata di Serie A. All'Olimpico finisce 3-1 grazie alle reti di Dybala all'81' ed El Shaarawy al 90', dopo che Thauvin era riuscito a pareggiare l'iniziale vantaggio di Mancini. Un successo preziosissimo per la squadra di Mourinho, che permette ai giallorossi di scavalcare in un colpo solo Atalanta e Fiorentina e salire al quinto posto a 21 punti, a sole tre lunghezze di distanza dalla zona Champions League. I bianconeri di Cioffi, invece, interrompono la striscia di sei risultati utili di fila e tornano a perdere restando a quota 11, solo a +1 sulla zona retrocessione. Dopo un avvio di gara bloccato e privo di emozioni, sono i padroni di casa che passano avanti al 20' alla prima vera opportunità: ...