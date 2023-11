La Roma rischia contro l’Udinese | poi chiude con due gol nel finale!

Leggi su inter-news

(Di domenica 26 novembre 2023) Ladi Mourinho è scesa in campo all’Olimpico alle ore 18.00 per la sfida. I giallorossi vanno in vantaggio, poi la squadra ospite riapre la sfida. Il rischio dura poco perché lariesce a vincere 3-1. RISCHIO –-Udinese, partita valida per la 13ª giornata di Serie A, termina 3-1. Dopo un’inizio propositivo della squadra di Daniele Cioffi, i giallorossi riescono a farsi valere e a sbloccare il risultato. A farlo è Gianluca Mancini, al 20? del primo tempo, sfruttando l’assist di Paulo Dybala e infilando il pallone in rete di testa. Dopo l’intervallo, però, i bianconeri prendono maggiore fiducia e si fanno vedere più spesso dalle parti di Rui Patricio. Fino a riuscire, al 57?, a riaprire la sfida. Il gol del pareggio dello segna con un colpo di ...