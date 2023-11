La Roma batte 3-1 l' Udinese e si porta al 5° posto

Leggi su iltempo

(Di domenica 26 novembre 2023)(ITALPRESS) – La3-1 l'grazie ai gol di Mancini, Dybala ed El Shaarawy e sale al quintoa 21 punti, superando Atalanta e Fiorentina. All'Olimpico Josè Mourinho ritrova Lorenzo Pellegrini dal 1? e aggiunge più qualità ad un 11 che fin qui in stagione ha fatto della fisicità la sua dote principale. Nessuna squadra infatti ha segnato più gol di testa rispetto allain questa Serie A (7). Ed è proprio un colpo di testa are in vantaggio i giallorossi al 20?: Dybala crossa al centro da calcio piazzato centrale, Mancini prende il tempo a tutti eSilvestri. Nel primo tempo l'– che ha dovuto rinunciare a Pereyra per un problema dell'ultim'ora – si affaccia dalle parti di Rui Patricio solo con ...