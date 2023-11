(Di domenica 26 novembre 2023) L'allenatore del Marsiglia furioso contro i suoi dopo il pareggio per 1-1 in casa dello Strasburgo: quarta partita consecutiva senza vittoria per l'OM

La rabbia di Gattuso: 'Come può una squadra giocare così male'

LE PAROLE DI- "Non possiamo permetterci di offrire una prestazione come questa. Preferisco perdere 4 - 0, sarà sempre più facile da accettare. Mi assumo le mie responsabilità ma non capisco ...

La rabbia di Gattuso: “Come può una squadra giocare così male” ItaSportPress

Mazzarri riporta ordine in una classe di scombinati con potenzialità ... IlNapolista

La rabbia di Gattuso: “Come può una squadra giocare così male”

L'allenatore del Marsiglia furioso contro i suoi dopo il pareggio per 1-1 in casa dello Strasburgo: quarta partita consecutiva senza vittoria per l'OM ...

Perugia, Baldini: "Con la Carrarese bisogna essere aggressivi e compatti"

Francesco Baldini, tecnico del Perugia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Carrarese: "C'è stata una normale delusione dopo un risultato del ...