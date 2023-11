La ministra Roccella attacca il corteo oceanico per le donne a Roma | “Occasione sprecata per motivi ideologici”

Leggi su ilfattoquotidiano

"Mi dispiace che la manifestazione di ieri, che poteva essere una grande, sia stataper, come ha sottolineato la filosofa femminista Adriana Cavarero". Lo ha detto laper la Famiglia, Eugenia, ospite ad Agenda, su SkyTg24, commentando ilfemminista del 25 novembre diche ha visto la partecipazione di centinaia di migliaia di persone. "È stato grave secondo me inserire, in una manifestazione che non doveva essere segnata da questo taglio ideologico, questioni come quella della Palestina. È importante che la mobilitazione dellenon sia inquinata da ideologia e troppa partigianeria politica".